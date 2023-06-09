本報踢爆 相思灣村山寨黃鴨 霸海違法 摺埋急拆

村霸黃子洋屋前充氣 遭要求移離 東方傳媒機構（下稱「東方」）旗下東網及《東方日報》，多次揭示西貢相思灣村佔地亂象，近日更發現有水上活動店網購一隻高達5米的山寨版巨型黃色吹氣鴨仔，一度放在村霸黃子洋屋前的路上充氣，涉佔用政府土地；而且有人未經批准下，將巨鴨放到海面供遊人打卡，海事處前日派員視察及發出通告，要求涉事人24小時內將巨鴨移離。「東方」報道出街後引起多個部門關注，而涉事人昨晨已「知衰」將巨鴨放氣並摺疊，企圖火速終結事件。

本報記者昨日上午再到相思灣村巡視，發現黃色巨鴨已完全放氣，有人將之「摺埋」並以繩繫緊，置於曉波徑的路上。昨晨約10時，有執法人員再到場拍攝巨鴨情況，隨後驅車離去。人員到場拍攝約10分鐘內，黃鴨吹氣公仔已被搬回室內。

倘裝置浮海 須申請許可證 海事處發言人指，前日於西貢相思灣發現一個屬浮動構築物的黃色鴨仔造型吹氣公仔被放置於水上，已即時發出移除通知書，並張貼在該浮動構築物上，指示擁有人於指定時間內將該浮動構築物移離相思灣。發言人稱，若個別商戶或團體欲申請將此類浮動構築物放在海面上，須為每個浮動構築物向海事處申請「浮動構築物許可證」，該處會要求申請人就有關的浮動構築物經該處認可的特許驗船師檢驗，證明該浮動構築物能穩固地繫泊在預定位置。

該處亦會根據特許驗船師的檢驗結果和該浮動構築物對海上交通安全的影響作出考慮，當審批完成後向申請人發出「浮動構築物許可證」。

地政總署發言人指，西貢地政處於前日到場視察，發現相關政府土地沒有被佔用，惟有關吹氣物品則被置於附近海面。

巨鴨一度引起參與水上運動的人士熱議，不少前往該處的市民都乘機打卡，而黃子洋經營的水上活動店亦在其社交網站公告相關消息，更貼出多張「下水禮」相片，有划艇人士划近巨鴨與之合照。不過，市民不滿巨鴨若遭受強風吹襲或會引致危機，促港府介入，了解是否有人違規違法。

根據《船舶及港口管制條例》（第313章）第6條，除非獲得海事處處長書面允許，否則任何人不得在香港水域內敷設、放置、豎立或維持港口設施或任何浮動構築物或其他構築物。海事處若發現未獲允許的浮動構築物，會向浮動構築物擁有人發出移除通知書，指示其於指定時間內移走有關的浮動構築物。若移除通知書期限屆滿後，擁有人沒按指示將該等浮動構築物移離，可處罰款一萬元及監禁6個月 ，海事處亦會安排承辦商移走該等浮動構築物。

黃子洋 本報揭發相思灣村有人將一隻山寨版巨型黃色吹氣鴨仔違法放到海面。