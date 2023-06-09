10年奪3命 塌樹問題不容忽視

【本報訊】本港不時發生塌樹事件，過去10年已奪去3條寶貴人命。2022年10月28日，大埔林錦公路梧桐寨村一名姓丘（64歲）代表，與村民修葺清理一棵10米高大樹的枯枝時，一截長約6.4米、直徑約35厘米的枝幹突然折斷塌下，事主猝不及防，慘遭枝幹擊中頭部，送院搶救後傷重不治。

梧桐寨村意外 遺屬斥政府袖手 據了解，該村事發前曾屢次就枯枝問題向多個部門反映及投訴，惟對方派員視察後聲稱無即時危險，未能協助移除，結果搞出人命，死者胞兄在出事後不禁怒斥：「政府乜都唔做！」

2018年8月21日，印尼女傭Jumiati Supadi和男僱主行經秀茂坪新清水灣道順利邨利恒樓對開巴士站，現場對上斜坡一棵樹身掛有編號、高15米的印度橡樹，其中一條長約3米、直徑約15厘米、約66磅重的樹枝，突然由約10米高折斷墮下，女傭不幸被砸中，頭部受傷昏迷。消防及救護員接報趕至，發現樹枝並無壓着事主，惟她傷勢嚴重，經搶救後無效而客死異鄉。

2014年8月14日，港島半山羅便臣道55號近棕櫚閣對開斜坡，一棵逾15米高、重數百公斤的印度橡樹突然塌向行人路，一名姓張（37歲）孕婦閃避不及，慘遭大樹壓倒滿身鮮血。消防接報趕至，移開樹木救出張婦送院，急症室醫生替其搶救時緊急剖腹，結果38周大的男嬰幸存，張婦則告不治，無緣見親兒一面。