尖沙咀塌樹砸車 兩年兩宗港府有責

橫亘行車線 司機送院治理 一棵栽種於尖沙咀九龍公園斜坡的石栗大樹，在昨日下午突然向海防道頹然倒下，砸毀一輛途經的賓利房車，司機一度被困，獲救後報稱頭暈及胸口不適，需送院治理。消防用工具鋸斷橫亘行車線的樹幹，交由相關部門人員移走。這次是兩年內海防道發生的第二次塌樹事故。有專家估計，大樹被真菌感染致木質疏鬆肇禍，建議當局應完整檢測樹木，勿因省錢而馬虎了事，若把檢測工作交予業界，相信可減低塌樹潛在的風險。

事發現場位於海防道近樂道，昨午2時許，栽種於九龍公園斜坡的一棵約12米高、胸徑450毫米、樹冠闊度約4米的石栗樹，近樹根位置的樹幹突然折斷，數百公斤重的大樹，隨即塌向海防道並橫亘兩條行車線。適時，一名姓姚（35歲）男子駕駛賓利房車駛至，猝不及防下房車被大樹砸毀，不但車頭凹陷，擋風玻璃及車頂天窗均告碎裂，姚被困車內，有途人見狀，慌忙協助報案。

消防接報趕至，隨即搬開大樹並救出姚男，他報稱頭暈及胸口痛楚，需由救護車送院治理。事後，消防動用電鋸，把倒下的大樹鋸斷，其後由食環署人員移走，相關政府部門亦派員到場視察。在塌樹清理後，被封閉的一段介乎漢口道與廣東道之間的海防道全線解封，交通始回復正常。

專家指政府省錢肇禍 香港中文大學生命科學院退休教授趙紹惠曾到場視察及了解，她表示大樹斷口位有白色真菌，相信該樹被真菌感染致木質疏鬆。而所有栽種在斜坡上的樹木均會向馬路傾斜，一旦被真菌感染，若未能及時處理，大樹便會倒塌。趙又稱，該棵石栗有樹冠、枝葉及開花，好似好健康，若沒有仔細檢查，便容易「走漏眼」。若政府替每棵面向道路的樹木做完整檢測，由樹冠、樹幹至樹腳，發現樹腳腐爛找出問題，並作針對性落藥，便可做到人樹共融。不過政府過於節省金錢，若果交予業界檢查，相信可大大減低塌樹潛在的風險。

署方已複查附近樹木 建築署發言人指，有關樹木（編號 SA1880-TS014）為石栗（學名：Aleurites moluccana （L）Willd），位於該署負責護養的註冊斜坡上，該樹非古樹名木。本署於今年4月14日進行每半年一次定期樹木風險評估檢查時，其樹枝、主幹及樹根表面均沒有腐爛迹象，亦無發現樹木受真菌或蟲害影響。昨日意外發生後，該署派員到場檢視塌樹。初步視察所得，塌樹底部有內部腐爛情況，加上近日天氣不穩持續大雨而導致塌樹意外。為確保公眾安全，該署已完成對附近樹木的初步複查，認為樹木的情況穩定。署方將盡快安排進一步詳細複查，以進行相應的樹木護養工作，確保樹木健康。

塌樹意外引起市民恐慌！據現場附近餅店女職員劉小姐表示，事發時正在店內忙碌，期間乍聞一聲巨響，她循聲走出店外查看，赫見有大樹倒塌及壓毀一輛房車。她形容當時途人雞飛狗走，十分驚慌，後來始得悉司機「冇乜事」，實屬好彩。劉續稱，海防道近九龍公園一邊斜坡，栽種了不少古樹及大樹，每逢打大風該些大樹均會強烈搖擺，兩年前有大樹倒下，昨日又有大樹塌下，她直言心驚膽顫。颱風及暴雨季節將至，劉不禁憂慮會遭塌樹壓中，因此在港鐵尖沙咀海防道出口登上地面後，會即時橫過馬路返回餅店，絕少緊貼九龍公園一邊而行。

約兩年前海防道發生塌樹砸車事故。2021年7月28日下午2時許，海防道35號對開一棵大樹的一節約6米長樹椏，忽然斷裂飛墮路中，砸中一輛途經的士及一輛貨車車頂，幸好並無造成任何傷亡。

姓姚司機