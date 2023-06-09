美議員促禁李家超赴APEC峰會

【本報訊】美國4名跨黨派國會議員周三（7日）去信國務卿布林肯，要求國務院不要邀請受美國制裁的香港特別行政區行政長官李家超，出席11月在加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。國務院回覆英媒查詢時指，美國期待主辦APEC峰會，目前仍未敲定邀請事宜。

2020年制裁禁入境美國 聯署議員包括共和黨參議員魯比奧、民主黨參議員默克利、共和黨眾議員史密斯、民主黨眾議員麥戈文，他們引述副國務卿舍曼今年2月向參議院外交關係委員會提交的書面證詞指，舍曼當時確認美國計劃邀請李家超出席APEC，作為主辦國，美方認為促進地區經濟對話，以及讓中美合作維持全球宏觀經濟穩定是十分重要。議員指出，李家超因鎮壓香港的示威而於2020年受美國財政部制裁，他被禁止入境美國，除非美國政府向他發出豁免。對於拜登政府計劃豁免李家超的制裁，議員們稱感到沮喪，敦促布林肯禁止李家超進入美國。

李家超日前表示，APEC不隸屬於某一個國家或經濟體，並且有其本身規則及習慣，任何主辦方都要按照組織規則及習慣邀請成員參加會議。

他指出，香港一直以「中國香港」的名義參加會議，中國香港也是APEC成員之一，組織人有責任發出邀請，香港特區也會按照APEC的規則及習慣出席會議。