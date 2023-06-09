圍魏救趙暴動 4男女囚逾4年

【本報訊】2019年11月18日執法人員封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖「圍魏救趙」，213名示威者被捕及起訴。其中3男一女經審訊後，被裁定暴動罪成，昨在西九龍法院（暫代區院）被判入獄4年5個月至4年9個月。

昨接受判刑的4名被告分別是22歲翟耀瑋、24歲周豐德、24歲林煒綸及21歲女被告李傑思。4人均被控暴動罪，另林煒綸因管有金屬棒連六角匙，亦被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。4人不認罪受審，其中周豐德辯稱是被誤認作示威者，林煒綸代表大狀亦力陳，沒有證據指出林所管有的六角匙可拆除鐵欄的螺絲。經審訊後，法官裁定所有控罪罪成。

管六角匙企前排為加刑因素 法官昨判刑時指，暴動發生於商住區林立地段，被告行為影響公眾安全，而且事後一片狼藉，損失難以估計。其中被告林煒綸管有六角匙，用來破壞物品的潛在風險極高，認為需要加刑。

另外，李傑思屬前排示威者，罪責較重。兩人均以較高刑期作量刑起點。法官顧及各被告的背景及參與程度後，判翟耀瑋入獄4年5個月，周豐德入獄4年9個月，餘下兩人入獄4年8個月。

判刑後執法部門透露，213名被告中，已有112人暴動罪名成立，85人被判囚29至64個月，4人被判入教導所，23人則仍在等候判刑。案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022