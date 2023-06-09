錦田恒莆新苑過渡屋接受申請

【本報訊】多個過渡性房屋項目陸續建成，並接受市民申請。其中由新界社團聯會社會服務基金營運，位於錦田錦匯路的過渡性房屋項目恒莆新苑，亦正接受申請。項目提供逾1,000伙單位，租金由2,400元起，有意申請的市民可在本月底前向機構登記，料最快今年11月入伙。

租金2400元起 11月可入伙

項目資料顯示，恒莆新苑將提供兩座4層高住宅大樓及一幢服務設施大樓，合共有1,028伙單位，並提供一至4人單位及無障礙單位，面積由165至333呎不等，當中八成為一至兩人單位，而租金介乎2,400至4,900元，最快今年11月入伙。年滿18歲或以上、輪候公屋至少3年，以及有迫切需要援助改善居所的香港居民，均符合資格申請。申請人可在本月30日前，透過郵寄或親身遞交申請。