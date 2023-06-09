廢料亂棄隨處便溺添怨氣 裕雅苑入伙期 垃圾圍城居民悲

【本報訊】新居屋入伙期「垃圾圍城」現象再現！去年11月起揀樓的東涌裕雅苑，近期陸續入伙，居民反映不少單位仍在裝修，有缺德人士將裝修廢料隨便棄置垃圾房、走廊及大廈對出的空地外，甚至連坐廁都被人丟進垃圾房，不少樓層的垃圾房被塞爆，更有人在後樓梯大便，不但衍生衞生問題，部分雜物更阻塞消防通道，一旦引致火災，後果不堪設想。

去年10月獲發入伙紙，涉6座共3,300個單位的裕雅苑，已有不少居民入住。然而，該屋苑疑因管理不善，工人將泥頭、垃圾以至大型建築廢料胡亂棄置。居民直言，堵塞垃圾桶的廢物難以清理，更有人離譜到在後樓梯大便，散發一股又酸又臭的難聞氣味；新居入伙變噩夢，要求有關部門及管理公司跟進。

一直跟進事件的社區主任葉培基說，現時是入伙高峰期，估計近半住戶遷入；不少居民反映垃圾房被非家居廢物塞爆，嚴重影響環境衞生。他巡視各層垃圾房及與前線工友了解，發現有不少大型泥頭及紙皮隨處亂放，甚至有坐廁棄置在垃圾房內，清潔工人難以搬走。

由於裕雅苑並非公屋，房屋署難以實施扣分制，他向房署跟進後，房署初步回應正研究向違規者發出警告信，若再犯會扣除裝修按金。他指近日情況略有改善，管理公司亦增加人手規管，他會繼續跟進及督促管理公司改善情況，讓新入伙的住戶得以安居。

房署稱有泥頭斗供放置廢料 房署回應說已委聘管理公司負責裕雅苑的日常管理，屋苑設有3個泥頭斗供業主或其裝修承辦商放置建築廢料，惟個別裝修及搬運工人未有遵從管理處指示，管理處近日亦接獲投訴，並已加派人手巡查清理。巡查人員若發現上述違規情況，會要求裝修工人即時清理。管理處亦會向業主發出書面警告及要求在指定時限內清除棄置物。否則，管理處會代為清理及向不合作的業主追討清潔費用。