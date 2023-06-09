美政客就黎智英案致函英相 港府斥干預司法程序

【本報訊】港府昨日對美國「國會及行政當局中國委員會」日前就壹傳媒黎智英案，致函英國首相一事，表示強烈譴責並堅決反對，批評美方干預特區政府有關黎智英案的司法程序，並嚴厲譴責有關政客企圖促使向一直獨立和公正地履行職責的司法人員和檢控人員，施加所謂「制裁」。

港府發言人表示，強烈反對美國政客作出純為政治目的之言論，發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，更可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪；另強調律政司已按《基本法》有關條例主管刑事檢控工作，不受任何干涉，案件並不會因涉案人士的政治理念或背景，而在處理上有所不同。

外交部駐港公署：犯罪證據確鑿 外交部駐港公署發言人昨日亦表示，反中亂港分子黎智英在「修例風波」期間煽動暴力，公然喊出「為美國而戰」，犯罪事實清楚、證據確鑿，涉嫌違反港區國安法。發言人指港府依法辦理黎案，是維護香港法治的正義之舉，與新聞自由、言論自由無關，絕不容任何外部勢力置喙。另敦促美國國會有關機構和無良政客認清事實，停止在國際上拉幫結派，干預香港事務和中國內政。

壹傳媒黎智英（75歲）連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，已定於今年9月25日開審，並定於8月18日進行預審。另外這宗高等法院的案件，正式開審時會移師往西九龍法院，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰一同審理，預計審訊需時83天。