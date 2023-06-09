發展商參建居屋 投標即訂折扣率

料不及房委會優惠 議員憂方案難持續 去年《施政報告》提出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，消息指計劃框架將於下周二（13日）公布，屆時會優先宣布其中兩幅土地的選址；而為吸引發展商參與計劃，當局將會在投標時已釐定折扣率，但不會與房屋委員會的居屋一樣，預計會較居屋少，否則無利可圖，難為發展商提供參加誘因。對於政府即將推出私人參建居屋，議員謝偉銓認為政府提出的兩種方案非全部可行，其中由發展商推出持有土地作私人參建的方案，對發展商吸引力不大，擔心發展難度高，難以持續有此類土地建屋。

3幅地可提供4000伙 政府去年提出的私人參建居屋計劃，主要分為兩個方案，其一由政府推出土地，供發展商投標建屋，預計將推出3幅土地可建3,000至4,000伙；其二鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋，日後或會提供優惠地價以吸引發展商。

據了解，政府已同多方持份者諮詢意見，將於下周發布計劃細節。早前有指會參考居屋做法，不過消息人士透露，為吸引發展商，當局最後決定不會採用居屋的折扣率及釐定方法，而是在投標階段已先訂下折扣率，減少不確定因素，否則以居屋按照負擔能力基準釐定，或令發展商無利可圖，大大降低發展商參與意向。

此外，預計此類私人參建的房屋質素會高於居屋，或不會以「清水樓」形式出售，而是有基本裝修設計，單位質素介乎於居屋及私樓之間。

料私地改劃難度高 議員謝偉銓得悉政府已向持份者諮詢，惟計劃始終有風險及難管控，擔心反應不太熱烈。他又相信由政府推出土地的方案會較受發展商歡迎；若要發展商利用私人土地申請改劃建屋，難度較高，可能有發展商會選擇「畀塊地曬多幾年太陽」，又擔心若為配合發展商而令折扣率過少，對市民的吸引力和幫助亦不大。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示曾向政府提交意見，期望可參考新世界建好生活的私人居屋項目，專門提供予年輕人等指定對象。他認為計劃要有彈性，否則跟足房委會就無需要交予發展商建屋。記者梁皓芊