反應理想 6‧13增逾50寵物共享公園

【本報訊】康樂及文化事務署宣布由6月13日（下周二）起在各區增設逾50個寵物共享公園，令寵物共享公園的總數增至逾170個，攜同寵物入內的市民和其他使用者可在共融環境下使用公園設施。該署會考慮市民對新安排的意見，如反應理想，會考慮在將來開放更多場地讓寵物進入。

為滿足公眾對開放更多公園讓市民攜同寵物進入的需求，康文署在2019年1月起推出寵物共享公園試驗計劃，開放轄下6個公園予市民攜同寵物進入。因應計劃反應理想，康文署已將試驗計劃下的6個寵物共享公園恒常化，並於2021年2月起，於各區增設多個寵物共享公園。

康文署在諮詢地區持份者後，由6月13日起，在全港各區再增設逾50個寵物共享公園，以回應市民對開放更多現有公園讓他們與其寵物共享公園設施的需求。

須妥善管束 清理排泄物 寵物共享公園的概念是將現有公園開放予市民攜同寵物共享，促進社區交流融合。在選擇合適場地作為寵物共享公園時，該署考慮各項條件，其中包括市民對有關設施的需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等。市民使用寵物共享公園時，須遵守康文署訂立的守則，包括需以帶或繩子牽引其寵物，並加以妥善管束，以免寵物滋擾他人，並須清理寵物的排泄物，保持場地清潔。