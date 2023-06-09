西貢天后廟列古蹟 體現漁民信仰價值

前YMCA中央會所同升格 古物諮詢委員會昨開會，通過將兩座一級歷史建築物宣布為古蹟，分別為西貢佛堂門天后古廟；以及上環必列者士街51號前香港中華基督教青年會（YMCA）中央會所。位於佛堂門北岸的天后古廟，又稱「大廟」，相信是本港現存歷史最悠久的天后廟之一。古廟的興建年份未能確定。然而，根據古廟後方刻石所提供的線索，一般認為古廟與南宋有密切關連。

古廟由一排五座建築物組成，被視為全港最大天后廟之一。主建築是兩進三開間結構，兩側各有兩座附屬建築物。善信在過去兩個世紀敬奉的禮品，仍保存在廟內（包括分別在1803年和1840年鑄造的香爐和鐘），見證了古廟的歷史，以及信奉天后的習俗在本港傳承。

花崗石柱香亭彩繪完好保留 多年來，古廟多次重修，但早年建成的整體環境和空間布局仍保存。大部分建築構件，例如花崗石柱、花崗石隔架、香亭的彩繪、擋中、簷板、地磚等，均得以完好保留。古廟四周的環境格局並未改變，是本港天后廟之中少數仍然面向大海重要例子。

過去幾十年每逢天后誕，古廟都吸引大批善信到廟內參拜。古廟對香港有重大歷史及社會價值，反映漁民及其他海事社群的傳統信仰習俗，並印證天后信仰在本港的重要地位。

至於前香港中華基督教青年會中央會所，現稱必列者士街會所，建於1918年，是香港中華基督教青年會首幢總部大樓，直至該會於1966年把總部遷往九龍窩打老道為止。

中央會所是具標誌性的建築物，樓高六層，正立面設計對稱，主要以紅磚及混凝土建成。中央會所落成之後，設有本港首個室內暖水游泳池和首個懸空鑊形跑道，還有體育館及設有放映室的禮堂，這些設施至今仍然存在。