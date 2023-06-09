新意網上訴得直一周年 科技園冷處理 業界促徹查營運商潛在租約問題

創科是引領國家發展的重要引擎之一，「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，充分體現出中央對香港創科發展的支持與期望。作為香港創科龍頭之一的香港科技園公司 （下稱「科技園」），管治及執行力卻未臻完善。新意網行政總裁湯國江指出，去年上訴庭就有關科技園工業邨內數據中心租約問題，判新意網上訴得直，並同意新意網提出的多項理據，指科技園錯誤理解其租賃限制政策中的佔用限制，並下令科技園需重新考慮新意網的投訴。然而一年過去，科技園不單未能改轅易轍，更未有對外公布如何處理，不免令公眾對科技園的管治及執行力存疑。

冷處理法庭判決 業界質疑科技園執行能力 新意網就將軍澳工業邨數據中心內部分中標公司涉嫌以「分租」方式提供出租機櫃服務圖利，違反租賃上不能分租的限制入稟申請司法覆核。高等法院在2020年判新意網敗訴，新意網申請上訴，去年5月底上訴庭裁定上訴得直，指科技園對租賃限制政策理解錯誤，亦未有合理地處理新意網的投訴，下令科技園需按照上訴庭判詞中所澄清「佔用限制」的正確意思，重新檢視相關投訴。而截至2022年12月底的最後期限，科技園並沒有再提出終極上訴，意味去年5月的裁決成為案件的終極裁決。

湯國江表示：「香港是法治之地，法庭既然已作出判決，作為法定機構的科技園竟然完全沒有對外公布跟進計劃及時間表。判決至今已有一年時間，即使從科技園決定不上訴起計算，至今已過了差不多半年時間，我們仍然未獲回應，實在令人難以理解。」

現屆政府強調KPI（關鍵績效指標），科技園在執行力及透明度上明顯尚有改善空間。湯國江認為，科技園消極、欠缺透明度的不作為做法絕不理想，對此感到非常失望。建議科技園盡快依法跟進及處理，確保工業邨內數據中心內的營運商遵從租賃契約條款。

促園方向立會交代如何跟進落實法庭裁決 湯國江認為，科技園需在立法會詳細交代園方如何跟進去年法庭的判決，亦應積極考慮委聘獨立第三方查核各工業邨內 （包括數據中心） 營運商的經營情況，檢視如何有效制止營運商違約，最終目標是給予立法會、業界和公眾一個清晰、可信的調查結果。

湯國江表示，國家領導人先後到訪位於大埔的科學園，由此可見對科技園推動香港成為國際創科中心有很高的期望。他續指出，新意網一直支持政府發展香港成為國際創新科技中心，上訴庭的裁決彰顯出香港乃重視法治的國際城市，將有助創科市場健康成長，更好地對接國家「十四五」規劃發展，藉香港的獨有國際優勢連接內地與世界。他建議科技園善用土地資源，可考慮不同方案，例如要求於工業邨經營數據中心的大型企業補回地價以換取租賃限制之「鬆綁」。初步估算補地價金額高達100億港元或以上，園方大可利用這筆額外收入資助初創企業，中小型初創企業在起步階段尤其缺乏資金。

市場成熟樓面供應充足 不應再低價批地予營運商 香港的數據中心市場發展已非常成熟，根據創新科技及工業局局長孫東早前發表的《香港創新科技發展藍圖》，由2022至2026年，數據中心可用樓面面積可增至150萬平方米，足以應付短期需求；近年更見不少企業購入工廈改建為數據中心。湯國江舉例指，美資基金Nuveen最近申請將位於葵涌貨櫃碼頭的集運中心部分樓面轉作數據中心。此外，信和集團旗下的葵涌工廈亦獲承租建大型數據中心。因此，他認為目前供應充足，科技園實在不需以極度優惠價批出土地興建數據中心，並審慎處理工業邨批地予一些跨國大企業經營數據中心，維護香港數據中心市場生態，避免不公平競爭。

湯國江續稱：「同樣是經營數據中心，工業邨近年批出的租約，每平方呎樓面租金可低至600多元，工業邨外的企業卻要承擔每平方呎5,000-6,000元地價。除了租金上的差距，料工業邨內有一定數量的土地未被充分使用，園方應重新檢視，更有效滿足在科研和創新方面的需求，並着力培育有潛質的初創公司。」