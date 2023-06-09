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增214宗確診新冠5人需入院

患者需入住仁伯爵綜合醫院。 患者需入住仁伯爵綜合醫院。
患者需入住仁伯爵綜合醫院。
【本報綜合報道】澳門新冠肺炎疫情反覆，當地確診個案自上月底起上升至逾百宗，疑再現復燃迹象。當地感染應變協調中心昨日（8日）表示，前日（7日）新增214宗感染個案，當中多5名患者需要入住仁伯爵綜合醫院的醫療設施接受治療。
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