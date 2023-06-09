6月9日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
06月09日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
增214宗確診新冠5人需入院
患者需入住仁伯爵綜合醫院。
【本報綜合報道】澳門新冠肺炎疫情反覆，當地確診個案自上月底起上升至逾百宗，疑再現復燃迹象。當地感染應變協調中心昨日（8日）表示，前日（7日）新增214宗感染個案，當中多5名患者需要入住仁伯爵綜合醫院的醫療設施接受治療。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230609-0609_00176_064/增214宗確診新冠5人需入院
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc