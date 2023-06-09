澳門治安得人驚 博彩罪案按年24%

暴力犯罪演唱會詐騙不絕 澳門罪案叢生，治安不靖，澳門當局昨日公布，今年首季當地執法部門共開立刑事專案調查案件按年上升逾17%，當中以侵犯財產罪最多，其次是侵犯人身罪、暴力犯罪等；而升幅較明顯的主要是網絡詐騙犯罪。澳門整體罪案上升，當中亦包括博彩罪案，今年首季與博彩相關的專案調查案件共有158宗，按年上升24.4%。

澳門當局表示，今年首季當地執法部門共開立刑事專案調查案件3,006宗，較去年同期2,565宗上升逾17%；931人移送當地檢察院，當中以侵犯財產罪最多，佔總體58.7%，其次是侵犯人身罪，佔19%。另外，首季暴力犯罪62宗，較去年同期的43宗升約44%；電腦犯罪錄94宗，相較去年的48宗幾近翻倍。

首季罪案數量按年有所增加，當局指出，按犯罪類型分析，按年升幅較明顯的主要是詐騙等財產犯罪以及「涉及信用卡網上消費」等網絡犯罪，原因相信與通關措施放寬之後，遊客數量的增加，經濟的逐步復甦，以及新冠疫情以來公眾對網絡的依賴性增強相關。

另外，今年首季演唱會門票詐騙15宗，涉款逾7.3萬澳門元，其中11名事主為大學生，一人為中學生，個案高於同期的3宗，涉款一萬多澳門元。

首季強姦案破去年同期 澳門整體罪案上升，當中包括博彩罪案，當局指出，根據執法部門提供的數據，今年第一季與博彩相關的專案調查案件共有158宗，相比去年同期增加31宗，上升24.4%。相關官員解釋，今年第一季涉及博彩的案件數量，相比去年同期有所上升，主要原因相信與今年初澳門及周邊地區通關措施陸續放寬，來澳旅客人數快速增加，以及博彩業逐步復甦有關。

其他罪案方面，今年第一季度強姦案件數量比去年同期有所增加，共有9宗，其中近七成的受害者為非澳門居民，與嫌疑人多在娛樂場內相識，案發地點半數以上為嫌疑人的酒店房間內，部分案件不排除由性交易衍生。執法人員今年第一季共截獲80名賣淫人士，偵破3宗操縱賣淫案。

水客活動方面，今年第一季執法部門於關閘口岸及青茂口岸共截獲1,259宗水客個案（出境751宗，入境508宗），涉及1,272人（出境764人，入境508人）；市區則查獲違法個案共83宗，涉及11間店舖、一個商廈單位、兩個工廈單位，106人被檢控，查獲物品金額折合約697萬澳門元。此外，對內港貨運碼頭來澳的貨品進行抽查，於今年第一季共查獲19宗個案，涉及公司共19間，貨值約1,700萬澳門元。本報綜合報道