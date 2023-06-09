年輕球手屢創佳績 高球熱潮踩入學界

近年許龍一、張雄熙等年輕球手分別在國際賽事取得佳績，令高球在學界賽場掀起一片新的熱潮，而香港哥爾夫球會亦一直和香港高爾夫球總會合辦各種高球賽事，以培育本地球手。當中就讀培正中學的「高球兄弟」劉栢初、劉旭鈞，便在最近舉行的「第四屆中學校際高爾夫球比賽」嶄露頭角，在男子甲組個人賽淨桿包辦冠、亞軍。

學校循序漸進推動青少年高球發展 同樣就讀培正中學的「高球兄弟」劉栢初、劉旭鈞，成功在學界賽場奪取佳績，而中六的哥哥栢初表示畢業後會繼續投身高球行業：「高球玩法比其他運動多變化，難自學，必須要有教練陪同，但當成功擊打後，成功及滿足感會更大。自己由小一開始打，學校從中給予我很大幫助，因此希望成為高球教練，為母校培育更多球手，承傳球技。」栢初續指，近年學界球手的練習場地愈來愈少，加上粉嶺球場無論草地質素及環境亦較其他場地好，假如之後要拆除的話絕對是十分可惜。弟弟旭鈞則認為粉嶺球場草地狀態良好，有助他發揮應有水準，未來會嘗試轉戰職業並代表香港比賽。

培正中學過往一直鼓勵學生接觸高球，已舉辦了高球課堂近10年，體育科主任鍾靈秀老師亦不忘分享自身經驗，讓其他學校可以倣效：「學習高球必須循序漸進，所以有興趣開辦高球課堂的學校，可先從課外活動或體育堂開始，學生有了4至6堂基礎及建立興趣後，便可到練習場，之後有一定能力再前往球場實戰。」鍾又透露在疫情前，培正中學每年至少來粉嶺球場訓練兩次，球會除了讓學校以優惠價錢訂場，更提供教練指導，她認為高球絕對能夠「平有平玩」，並非單純只是一種高尚的運動。

香港哥爾夫球會孕育本地高球人才 在正規的18洞高球場持續練習，以及累積實戰經驗對年輕球手至關重要，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊指，一直就場地安排與球會緊密合作，當中粉嶺球場成功孕育出不少人才：「場地由球會免費提供，但由於粉嶺擁有3個球場，因此全港七成比賽，以及大部分訓練都在這裏舉行。當中近日在亞太青少年高爾夫球錦標賽，歷史性贏冠軍的15歲女將劉弦，皆因球會破格讓她在未足13歲時，風雨不改地每天來粉嶺球場練習，迅速鍛煉她的技術。」

至於香港哥爾夫球會會長郭永亮，亦深信粉嶺球場除了是培育精英高球手的搖籃，同時屬於舉辦校際賽事的理想場地，盼可令高球更普及化：「每年在粉嶺舉行的校際活動都是學界盛事，見證了年輕健兒的拚勁和水準。我們相信在積極推動下，高球定必更趨普及，更多學生可以從小接觸這項運動，使高球成為學界熱愛的體育運動，成就更多高球好手，為我們這個體育盛事之都奠下穩固的根基。」

為支持高球普及化和發展，香港哥爾夫球會多年來與「香港高爾夫球總會」，聯手舉辦一系列青少年高爾夫球發展計劃，有系統地支援不同學校的校隊，包括為教師提供高球講座、贊助高球桿和器具，以及提供訓練場地和交流機會。除此之外又向學生提供練習和比賽機會，藉此提升他們的球技。單在2019年，「香港高爾夫球總會」為業餘球手舉辦了逾40場本地及海外賽事，其中23場皆在粉嶺球場及深水灣球場舉行，而球會就提供免費場地，更讓總會每年節省超過一千萬港元。