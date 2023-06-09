中環巴士展覽 回顧港島近半世紀服務演變

【本報訊】為迎接城巴、新巴下月起合併，城巴明起至今年7月23日將於中環海濱舉辦大型巴士展覽，讓市民免費入場，回顧近半世紀港島區巴士服務的演變。展出的九款巴士中，焦點是逾40年歷史的經典珍寶巴士，該古董巴士最近完成復修後，原汁原味呈現在眼前。

是次展出的珍寶巴士於1979年首次登記，最初由中巴營運，後來由新巴接手，可謂是「兩朝元老」，其獨特之處是本港第一代後置引擎巴士。

負責維修的車身技工黃捷行（阿行）分享，該巴士經歷多年後，早已嚴重損耗，例如車身生銹，樓上地台板亦發霉等。近10人的工程團體花約3個月時間完成復修，為車身換上全新金屬片，重新用人手塗上「上忌廉黃、下湖水藍」的標誌性配色，呈現舊香港的色彩。此外，車廂地板亦進行重鋪，而俗稱「攪牌」的手攪牌機同樣完成修復。

舊維修技巧 今仍適用 阿行又分享，他任職中巴、新巴30多年，早年曾維修過很多珍寶巴士，事隔廿多年再與「老朋友」碰頭，令他感觸良多，尤其是當年領略到的維修技巧，至今仍學以致用。對於新巴即將與城巴合併，他希望自己能以老帶新，向年輕一代傳授維修古董巴士技巧，吸引新血入行。他又認為兩巴合併是好事，整合資源有助發展。

任職逾3年多的車身學徒陳彥東首次接觸修復古董巴士。他指新款巴士維修普遍是拆卸及安裝新零件，古董巴士修復較難，大部分零件要逐件量度尺寸及自行焊接。

除了珍寶巴士，是次展出的巴士各具特色，包括新巴早年首批購入的「黃老太」；全港最短小的特低地台雙層空調巴士「丹尼士三叉㦸」；本地早年常見、俗稱「豬扒」的富豪超級奧林比安，以及5款為合併而新設計車身的新款巴士。