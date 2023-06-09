香港國際龍舟邀請賽 逾160隊尖東競技

【本報訊】本港事隔4年再舉辦「香港國際龍舟邀請賽」。賽事將於本月24至25日在尖東海濱一帶舉行，設有17項比賽，逾160支來自內地和海外隊伍、接近4,000名健兒參與，當中約四分一為非本地參賽者，包括日本、馬來西亞、澳洲、泰國，以及首次參賽的波蘭等。今年首設獎金給予5大賽事，冠軍隊伍可獲約7.8萬港元的獎金。

「香港國際龍舟邀請賽」由香港旅遊發展局和中國香港龍舟總會合辦，旅發局總幹事程鼎一表示，今年特別設有「粵港澳大灣區錦標賽」及「港澳盃」。香港男子龍舟隊隊長李健豪稱，自己去年底已開始備戰，訓練強度亦已恢復至疫情之前，以應對海外體格強健的對手，他又認為比賽當日有市民支持，有主場優勢，相信能取得佳績。

至於女子隊參賽者杜佩琪則指，很難得回到尖東參與比賽，又提到海面不時泛起波浪，故要掌握好扒龍舟的節奏。她補充，很多人誤以為扒賽龍舟要「好大隻」，但是她認為其實更要講求團體合作及靈活性，現時有不少年輕女性也參加。而龍總秘書長鍾志樂表示，由於已有4年無舉辦相關比賽，所以在未開始報名時，已經收到不少人查詢報名事宜。

星光大道設打卡點 今年活動首次沿星光大道特設多組期間限定LINE FRIENDS Hello Hong Kong龍舟打卡點，由本月19日起一連兩周，市民可在多個打卡點與多個可愛且配以龍舟運動選手造型的卡通公仔見面打卡。