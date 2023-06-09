會展電腦節定8.25開鑼

參展商料達300間 對市道樂觀 多個大型展覽將於暑假開鑼，其中香港電腦通訊節率先宣布，將於今年8月25至28日於灣仔會展舉行。主辦方表示，隨着3年新冠疫情已過，今年活動參展商料多達300間，按年增長約20%；展望今年入場人數有望按年增長10%，達60萬人次，零售市道亦預期樂觀。

香港電腦商會會長張耀成表示，去年活動在疫情中舉行，市民「有需要才會入場消費」。相比下，今年社會復常，有望吸引更多市民，甚至內地旅客入場。他又指出，參展商普遍看好今年的市道，租用攤位明顯較進取，數量有所增加，「兩個變四個，四個變八個」。

活動20周年 推多項優惠 張耀成又率先透露，適逢活動20周年，今年將推出多項優惠，包括續推總額達300萬元的現金消費券計劃，入場市民可獲贈一張幸運卡，面值由10、20、50、100至500元不等。連同政府將於7月中發放今年第2期2,000元電子消費券，他期望雙重效果下能更吸引市民入場消費，「（電子消費券）唔好使得咁快住，留番會場使。」

另外，為推動電子支付，今年35元的入場門票不設現金購買；場內另有電子支付營運商提供優惠，電子消費滿1,000元即可換取50元消費券，每日名額500個。其餘場內消費優惠將於8月中再公布。

今年香港電腦通訊節將有多個主題焦點及活動。其中，由中國香港電競總會舉辦「體育科技及電競體驗區，讓入場人士體驗射擊、拳擊、高球、滑雪及騎馬等5種科技運動；同場的「樂齡康體智慧科技館」則介紹多款新技術和產品，以改善長者生活質素。