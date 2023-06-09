醫健：職場健康：齊來滅蚊 免叮咬成疾

近期天氣炎熱且雨量增多，蚊子容易孳生。蚊子叮人不但令人感覺痕癢和煩厭，更可傳播登革熱、日本腦炎、寨卡病毒和瘧疾等多種疾病。工作地點負責人必須採取防止蚊子孳生的措施，保障員工健康。預防蚊子傳播疾病的最佳方法是防止積水、保持環境清潔、避免蚊子孳生和被蚊子叮咬。

勤清積水 杜絕滲漏源頭 蚊子成蟲一般只需時約一星期，且整個過程均會在水中進行。因此清除積水是滅蚊重點。工作環境中容器內的積水應最少每星期更換或清倒一次，尤其是在下雨天後；花瓶和盆栽墊盆裏的水至少每星期更換一次。室外的儲水容器應蓋密；一些容易被垃圾和落葉等堵塞的位置，例如天台簷槽和排水明渠等地方，應盡快清除；空樽及汽水罐等垃圾應妥善棄置於垃圾桶內，並保持溝渠暢通以防積水。將凹凸不平的地面填平避免積水，及將所有多餘積水清除，並消除一切滲漏源頭等。

戶外工作人士亦應採取措施，避免被蚊子叮咬，包括穿着淺色寬鬆長袖衫和長褲，開工前，按標籤指示在衣服或皮膚上塗上驅蚊劑。如曾被蚊叮咬，及後出現病徵，如發熱、高燒、頭痛、嘔吐、出疹、腹瀉及肚痛等，應盡快求醫。若僱員曾經到過蚊子傳播疾病的流行地區，回港後出現相關徵狀，亦應求醫並將行程細節告知醫生。預防蚊患並不只靠一個人的力量，僱主僱員應共同努力，在源頭把關，杜絕蚊患。

職業安全健康局

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