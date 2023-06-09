中大團隊研發新基因標記 預測糖尿病人患冠心病風險

【本報訊】根據衞生署2020至2022年人口健康調查報告，本港15歲或以上人士中，有8.5%患有糖尿病，文獻指糖尿病人患上冠心病的風險較非糖尿病人高兩至三倍。香港中文大學醫學院研究團隊發現一個可預測糖尿病人患冠心病風險的基因標記，有助推進糖尿病的個人化治療，攜帶此基因標記的糖尿病人倘妥善管理血壓水平，患上心血管疾病的風險可大減40%。研究本月在糖尿科權威期刊《Diabetes Care》發表。

更妥善管理血壓水平 中大醫學院研究團隊利用3,596個患有冠心病的糖尿病人、超過600萬個基因變異，與8,898個沒有冠心病的本地糖尿病患者進行基因對比，將得出數據與全球逾50萬人的基因資料再作分析，成功發現一個名為「PDE1A rs10171703」的新基因標記，可預測華人糖尿病患者的心臟病風險。

結果顯示，攜帶此基因標記的二型糖尿病患者出現心臟病或心腦血管疾病的機會率較沒有此基因標記的二型患者高約20%。中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科副研究員譚夏亭博士表示，PDE1A rs10171703與血壓上升相關，由於血壓高與心臟病風險有密切關聯，或許亦可解釋為何攜帶此基因標記的糖尿病患者有較高心臟病風險。

中大醫學院內科及藥物治療學講座教授兼香港糖尿病及肥胖症研究所所長陳重娥教授指出，攜帶此基因標記的糖尿病人如果能夠妥善管理血壓至理想水平，其患上心血管疾病的風險可大減40%。透過使用基因標記，能夠辨認出具較高心臟病風險的糖尿病人，從而督促他們改善血壓及其他風險因素，減低出現心臟病的機會。