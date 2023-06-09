聯院塌燈事故 新增工程師人手勘探

【本報訊】多間公立醫院早前相繼發生儀器及設施失修事件，醫院管理局因此成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」檢視問題。醫管局策略及發展總監程偉權昨表示，有關早前基督教聯合醫院的手術燈塌下事故，承辦的維修商沒有按維修手冊進行維修，醫管局會根據合約條款追究，可能採取法律行動，或追究有關損失，亦不排除會更換承辦商。

不排除換承辦商 程偉權指出，過往醫管局較着重維修，日後醫管局會按剛公布的保養維修報告建議，派工程師現場督導醫院的高風險維修工程或重要工序。他續稱，醫管局共有41萬件醫療儀器，每件儀器均有獨特性，採用原廠保養亦是為了保障維修質素，但會按委員會的建議增加醫學工程師人手，同時減省現有工程師負責採購儀器等的行政工作，以更多在現場監督維修工作。

他又提到，過往樓宇安全勘探主要交由外判商負責，每兩至三年向醫管局交報告，醫管局將新增的醫學工程師人手勘探醫管局內的建築物，屆時可以按不同樓齡、建築物狀況，分層定定優次維修次序。醫管局亦會多採用科技處理維修工作，包括利用科技監察樓宇的石屎狀況，實時了解鋼筋是否有問題，相信會較傳統方法快。