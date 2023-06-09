福島食材佔日本貨15% 價格勢升

【本報訊】日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，加上當地計劃排放核污水到大海，嚴重威脅食物安全，本港會限制可能受核污水影響的日本食品進口。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食材數量有所減少，預料會影響來貨價，屆時所有進口水產價格會上升10%，但是考慮到福島出口食品只佔日本食材的整體出口15%，相信對本港餐飲業影響不大，呼籲業界毋須擔心。

黃家和指出，經由福島出口的水產和農產，只佔日本食材整體出口15%，同時日本其他未受污染地區，譬如南部，依舊可以繼續出口食材到本港，加上本港供應商亦可從其他國家，包括澳洲、加拿大、歐洲、南韓等地，進口水、農產品，例如魚生、雞蛋、水果等。即使本港屆時或嚴厲限制可能受影響的日本食品進口，他預料對香港整體餐飲業影響不大。

倡參照當年 進口前先檢測 但他指出，假若本港對日本進口水產實施嚴厲管制，本地千多間日本料理店生意會在短期內受影響；同時，因應食物供應減少，供應商需在其他地方入貨，預料屆時所有進口水產價格會提升10%。他另關注港府把關，建議參照當年日本福島核災難後的做法，所有日本食材進口前，需先檢測輻射，以防萬一。