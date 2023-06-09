旅業料影響飲食習慣 無礙遊日意欲

【本報訊】日本農業與旅遊業息息相關，福島第一核電站擬將經處理的核污水排放入大海，正作最後準備。本港旅遊業界表示，事件勢影響港人對日本食物安全的觀感，相信或令港人的飲食習慣有所改變，抵日後避免進食水產，但對於港人的遊日意欲則未必會有直接影響。業界呼籲當地應妥善處理核污水。

旅遊促進會總幹事崔定邦坦言，由於即將臨近暑假外遊高峰期，事件不會影響港人遊日意欲，依舊會有大量港人遊日，但考慮到香港是日本農林水產主要輸出地之一，假若日本將核污水排放入大海，勢必會嚴重威脅食物安全，間接影響港人對日本食物安全的觀感，相信港人抵日後或盡量避免食海鮮。

指福島一帶非旅遊熱點 旅遊界議員姚柏良表示，從旅遊業角度分析，食物安全存有風險，市民會有疑慮，或多或少亦會影響港人到當地旅行的意欲。不過，參考過往經驗，尤其發生核災難後，福島一帶一向都不是旅遊熱點，很少港人到訪，加上食物安全攸關重要，他相信港人亦會多加注意，盡量避免進食附近食物，尤其是水產。若市民續選擇赴日旅遊，應密切留意事態發展，而業界亦會充分評估事態風險，他希望當地能妥善處理核污水。

崔定邦