要聞港聞

福島核污水排海 食安為重 倡禁海產食材

福島第一核電站的核污水問題一直備受國際關注。 福島第一核電站的核污水問題一直備受國際關注。
福島第一核電站的核污水問題一直備受國際關注。
當地捕魚證實超標 港人憂中招
日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，全球嘩然，加上當地無視國際原子能機構，開始向第一核電站注入海水，為排放核污水作準備，再度惹起港人憂食日海產中輻射。對於港府似乎終於「瞓醒」，環境及生態局撰文發炮，聲言日本若一意孤行強推核污水排海，將禁止其最高風險縣份水產進口。有議員認為政府太被動，為市民健康着想應「一刀切」禁止入口高風險地區水產，以高姿態向日本施壓。而立法會相關事務委員會料下周二加議程，討論相關事宜。
福島漁業向高官表憂慮
據外媒報道，自福島核災之後，該縣沿海漁業在前年3月，結束了限定出海日和海域的試驗作業，現正處於過渡為正式作業階段。然而，日本政府與東京電力公司卻傳出消息，正力爭在夏季將福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，消息一出即被當地漁業強烈反對，福島縣多名漁業代表昨向經濟產業大臣表達憂慮。
而東電早前計劃用大量海水稀釋經處理核污水，務求將其中無法去除的放射性物質氚的活躍度，低於日本標準的四十分之一；再通過海底隧道排放到約一公里外海域，目標是6月底前完成相關施工。惟相關計劃受到世界各國關注之際，東電本周一發布的報告顯示，5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內輻射，超過日本食品衞生法所規定標準180倍，令公眾進一步關注核污水對海洋生態的影響。
環境及生態局局長謝展寰昨日撰文，斥日本政府無視國際社會的強烈關切，一意孤行強推核污水排海，違背國際法義務，以至危害海洋環境及公眾健康。國際原子能機構的技術工作組，對核污水排放計劃的安全性檢視工作仍在進行，跨部門專責小組已經作出準備，一旦日方啟動排放污水，港府將即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。
然而早於今年1月，立法會食物安全及環境衞生事務委員會已提出，就福島核電站排污水入海洋對食物安全的影響，以及日本食品的進口管制作討論；及至3月討論時，當局稱從日本進口水產品的檢測比例，已由2022年的11%增至去年的37%。惟當時被議員問及如何禁止日本水產進口時，當局明顯被動地指要視乎國際原子能機構的報告結論，亦坦言需要一段時間才可收緊相關縣份的水產進口管制，有機會未能及時阻截有問題水產流入本港。
議員斥港府態度太被動
立法會食物及環境衞生事務委員會主席陳凱欣形容，日本的行為是「自私自利，更罔顧國內外市民的健康。」她又批評港府的態度太被動，與其大花公帑增購檢測儀器，更應該在日本當地發現海魚輻射超標180倍時，「一刀切」禁止水產品入口。她又建議政府應平衡飲食業情況，加大力量協助已入貨的本地食肆檢測食材，增加公眾的食用信心；並要求環境及生態局出席下周二食物及環境衞生事務委員會交代。
上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋被檢測體內輻射超標180倍。上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋被檢測體內輻射超標180倍。
上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋被檢測體內輻射超標180倍。
東電6月底前將福島第一核電站的核污水排入大海。東電6月底前將福島第一核電站的核污水排入大海。
東電6月底前將福島第一核電站的核污水排入大海。
日本食物深受港人歡迎。日本食物深受港人歡迎。
日本食物深受港人歡迎。
陳凱欣關注進口日本食品。陳凱欣關注進口日本食品。
陳凱欣關注進口日本食品。
福島核事故震驚全球。福島核事故震驚全球。
福島核事故震驚全球。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc