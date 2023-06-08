長者乘車非濫用 莫讓敬老一場空

近來香港一片愁雲慘霧，商場斬人案本已震驚全城，人們還未喘得過氣，深水埗又發生焗殺三女童慘劇，「開心香港」開心不起。就在此際，特區政府最大德政「長者兩元乘車優惠」忽然傳來種種反對聲音，高官表明嚴打濫用，令長者心頭蒙憂。誠然，濫用必須嚴打，最怕港府孤寒財主上身，以濫用為名，收緊甚至收回優惠為實。

外界有此憂慮並非無的放矢。近期先後有行會召集人及行會成員公開表態，指兩元乘車優惠將令港府財政無以為繼，認為要全盤檢視交通津貼安排，以及限制每日使用次數；接着又有前高官批評，將兩元乘車優惠門檻降至60歲的決定太過輕率，政府包底的公共開支負擔不輕，建議由2元調升至3元。然後到特首李家超上陣，直指「有些使用不尋常」，已要求有關方面針對可能出現的濫用情況作嚴厲處理，而且要有阻嚇性；期間又有建制中人指出，「長車短搭」、「一日多搭」都屬於「不尋常」，理應一併打擊。

勞福局局長孫玉菡昨日回覆立法會議員提問時披露，去年共有4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商實地監察調查發現，其餘為查票發現。港鐵本月25日起，會把違規使用優惠的附加費罰款由500元增加一倍至1,000元，輕鐵罰款則由290元加至370元。至於打擊對象，目前主要針對不合資格人士，孫玉菡表示「長車短搭」會透過廣告鼓勵長者使用短途路線，運輸署亦會構思可行方法。

必須強調，若涉及冒充長者乘車、使用別人乘車優惠、假扮傷殘人士乘車等情況，當然必須嚴打和送官究治，但「長車短搭」、「一日多搭」完全是現行規例下容許，若這樣也被視為濫用，肯定會激起反彈。須知道，不少長者身體健康欠佳，不能久站，見到過海巴士到站，乘搭幾個站而不過海，是否屬於濫用絕對有爭議；此外，60歲長者許多仍未退休，可能為生計而需「一日多搭」，若港府一竹篙打一船人，絕對不公平。

無可否認，隨着本港人口老化，兩元乘車優惠的開支一年比一年增加，政府向公共交通營辦商發還的補貼金額，亦由2018至19年的12億元，增至2022至23年的31億元，檢討財政安排甚至微調乘車金額也可提出討論，但高官必須搞清楚計劃原意，一為敬老，二為鼓勵長者外出。事實上，隨着實名制的樂悠咭取代不記名的長者八達通，濫用情況已大大改善，雖然去年有4千多宗濫用個案，但跟2020及21年分別過萬宗比較，減少了六成，在此情況下，港府忽然煞有介事指稱有人濫用需要嚴打，簡直是咄咄怪事，怎能不令長者擔心？

善財難捨，冤枉甘心，向來是特區政府施政陋習。君不見，對長者乘車優惠斤斤計較，卻對無惡不作的假難民非常慷慨，每年耗用十多億元公帑供養治安毒瘤，從來沒有高官覺得心痛。香港近來已多不快事，讓長者開心出門，真是那麼為難嗎？