冰鑑春秋：以空話為基礎的聯盟

南韓總統尹錫悅向美國一面倒的政策似乎收到了成效，政府智庫「統一研究院」公布民調，90%的南韓民眾認為當前有必要部署駐韓美軍，54.3%的民眾認為即使統一，仍然有必要部署。要求美國在南韓部署核武的比例雖然連續兩年下降，但仍有過半的53.6%認為有需要，這顯示了南韓民眾對於北韓核武威脅的擔憂。

在民眾對美信賴度增加的情況下，尹錫悅更宣稱美韓同盟關係已經升級，成為「以核武為基礎的聯盟」，藉此加強民眾對安全的信心。

可惜，事實根本不是這樣。尹錫悅的說法是根據所謂的「華盛頓宣言」，然而美國其實並沒有明確承諾在北韓對南韓動用核武的時候，美方將會使用核打擊作為反制，也不會在南韓部署核武器。唯一比較接近「核保護傘」的說法，不過是承諾美國戰略核潛艦將會訪問南韓港口罷了。

但美國戰略核潛艦最重要的威懾力在於其所搭載的三叉戟2型導彈，射程長達1.2萬公里以上，若美國真想動用，根本不必進駐南韓港口。實際上戰略核潛艦令人恐懼的就在於其隱蔽性，若堂而皇之讓對方知道所在位置，反倒失去其價值。所以，所謂「華盛頓宣言」的核保護傘，只不過是一句空話，美國事實上並沒有對南韓做出任何實質的保證。

尹錫悅不是文盲更不是傻瓜，他當然也知道拜登不過是在玩文字遊戲，但政治本來就是欺騙的藝術，只是拜登唬弄尹錫悅，裝傻的尹錫悅再用同樣的話術來唬弄南韓民眾罷了。但此舉無疑會讓周邊的中俄與北韓對南韓的疑慮更深，近日中俄的聯合軍演便是明證，這種以空話為基礎的聯盟，非但沒有讓南韓比較安全，反倒加深了南韓的危機，就看南韓民眾自己是否能看清了。