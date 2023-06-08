橫眉冷看：吃酒還是吃子彈

日前新加坡舉辦亞洲安全論壇「香格里拉對話」，中國國務委員兼國防部長李尚福應邀出席，他在公開發言時引用了一首中國名曲的歌詞：「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍。」這句話與原歌詞略有出入，但意思不差，是出自歌曲《我的祖國》。

《我的祖國》是經典電影《上甘嶺》的插曲，內容講述上世紀50年代，中國志願軍抗美援朝的英勇事迹，李尚福從中取材，自然是饒有意味。不論是當日還是今日，不論在上甘嶺抑或在台海，只要豺狼膽敢來犯，中國人手上的獵槍決計不饒。

中國人說話算話，不會只流於空言恫嚇，幾天前，美國派出伯克級驅逐艦「鍾雲號」駛進台灣海峽，加拿大一艘護衞艦亦尾隨而來，兩者都是不懷好意，試圖挑戰中國的底線。豺狼臨門挑釁，我方自然不會客氣，解放軍的052D驅逐艦馬上迎上去，作勢撞擊美艦，雙方距離最近時，只差137米。所謂「狹路相逢勇者勝」，美艦見到解放軍如此較真，自然不敢再逞強，馬上減速加調整航道，隨後聯同加拿大的護衞艦，悻悻然而去。

我們不會主動走到豺狼的窩中狩獵，但豺狼走到我家的門前生事，人民子弟兵絕不會坐視不理。李尚福已經把話挑明，解放軍亦作出了實際行動配合，如果西方列強再不收斂，再不管好自己的軍艦，往後的台海、南海肯定不會平靜。解放軍的陸基反艦導彈，隨時引弓待發，中美軍艦一旦動起真格，美軍肯定討不了好去。等而下之者，如加拿大、英國、日本的軍艦，就更加只會成為箭靶。中國人的桌面上放着獵槍，同時也擺滿好酒，你要吃酒還是吃子彈，要做豺狼抑或做我們的朋友，大可以自行選擇。