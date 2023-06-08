龍吟虎嘯：中國玩殘美國把戲

這一陣子，美國出動各類高級官員卯足了勁，通過各種方式要和中國「溝通交流」，美國最關心的是兩國領導人再次會面。

美國一直在造成一個局面，只要是兩國領導人會面了，中美關係OK了，就能「穩住和糊弄中國」了，之後美國就又說一套、做一套，繼續打壓中國，再把局面搞糟，再逼中國讓步，製造更大的威脅。這套把戲，從特朗普到拜登玩過多次了，過去頗「順手」，現在明顯不行了，中國看穿了這套把戲，沒那麼「好說話」了。中國的反制，一是公開揭露美方的兩面派手法；二是要美方以行動表示誠意；三是中方推出針對性的制裁措施，以其人之道還治其人之身；四是中國對美要求不理不睬，晾着老美，拖到美方沒脾氣。

對此，美方也臉皮夠厚！日前美國國家安全顧問沙利文又放風說，中美領導人將在某個時候進行會面。沙利文說，希望很快看到未來數月，美國與中國高層官員往來，並在某個時候中美領導人再次會面。

看來，美方再急也要數個月才有可能中美領導人見面。這期間，要看中美官員在各個問題上溝通交流，商談得怎麼樣，美方的誠意夠不夠，若在這段時間美國又搞甚麼自以為可以對中方施壓和糊弄中方的動作，那就一定前功盡棄，啥也別談。沙利文說，美中一方面在經濟和技術等重要領域展開激烈競爭，同時又要確保競爭不會演變成衝突對抗，這也是拜登總統的堅定信念。

臉皮真是夠厚！沙利文把美國打壓中國的行為說得冠冕堂皇。不錯，中美經濟和技術存在激烈競爭，中國從來歡迎這種必然存在的競爭，但中國堅持良性競爭、堅持合乎市場規則、國際經貿規則的競爭，這樣的競爭就是公平競爭，能促進經濟和科技發展。然而多年來，美方是以競爭之名，並採取種種違規違法手段打壓中國經濟和科技，將此演變成衝突或對抗，演變成中美在政治、外交、軍事上的國運之戰。