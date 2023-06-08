政情：批評保育不力 議員籲善用戰爭遺迹

劉智鵬

同風光名勝一樣，戰爭遺迹都可以係旅遊賣點。本身係歷史系教授嘅議員劉智鵬，尋日喺立法會提出口頭質詢，指戰爭遺迹係國民教育嘅絕佳教材，然而好多遺迹例如防空洞，都作為倉庫或直接廢置，建議政府開發成旅遊文化或教育資源；旅遊界議員姚柏良都認為有關遺迹未獲得善用，批評政府只保留不保育，其實香港絕對有條件發展「紅色旅遊」咁話！

當局稱先後問題 唔會不理 古物古蹟辦事處初步統計香港共有76個戰爭有關遺迹專案，兩項大型抗戰紀念設施納入國家名錄。發展局局長甯漢豪回應話，香港有過千個已評級嘅遺迹專案，會逐步做好開放解說工作，只係先後次序嘅問題，即使未必具有活化潛力嘅專案，政府唔會置之不理，至於防空洞等遺迹則由於係密閉空間，要確保安全嘅情況下先至開放畀市民參觀。

至於有議員指打鼓嶺及沙頭角等地有唔少遺迹，擔心政府發展北部都會區勢必涉及回收土地同保育嘅衝突。甯漢豪就話開發前一定會進行相關嘅考古研究，對文物保育作出評估，並會全力保留價值高嘅遺迹。若果遺迹嘅位置同發展計劃有較大嘅衝突，會設法重置以降低影響。

姚柏良