政情：梁君彥撐器官捐贈 斥散播謠言冇良心

立會設攤位推廣 歡迎諮詢發問 有關器官捐贈嘅風波雖持續發酵，但為咗病者嘅切身需要，立法會亦加入推廣器官捐贈嘅行列。主席梁君彥話由尋日起至下星期二，立法會都設有攤位，畀啲有意遺愛人間、身故後捐出器官嘅人，包括議員同訪客都可以直接嚟諮詢醫護人員，亦可增加相關嘅認識，仲話自己已代表立法會簽署器官捐贈推廣約章，承諾會同政府推廣器官捐贈教育喎。

梁君彥話器官捐贈係延續生命、為病者帶來希望，冇理由唔支持，又話中港互助機制係德政，佢批評有人弄虛作假，散播謠言做出一啲「冇良心嘅行為」，呼籲大家務必要對破壞病人福祉嘅圖謀「大聲說不」。在場嘅政府官員亦都話器官捐贈相當有意義，批評有個別人士做出一啲干擾名冊嘅行為，又重申器官捐贈名冊係採取自願機制，市民可以依自己意願登記。

說服太太 田北辰獲准登記 唔少議員都有到場支持，田北辰就即場登記器官捐贈，佢解釋上咗年紀先至做登記，因覺得自己有番咁上下歲數，就仿似係一部舊車，所以向來無關注器官捐贈嘅事，加上自己「老闆」（太太）嘅觀念都係比較傳統，認為遺體要保持完整，但後來知道年紀大都可以捐，加上說服到太太，所有就嚟登記器官捐贈。

有工會背景嘅議員陳穎欣，就話器官捐贈近日所出現嘅風風雨雨，反而令屋企人對事件加深認識，立場亦由反對轉變為支持登記喎。既然支持器官捐贈，陳穎欣所屬嘅工會有冇打算幫手搞流動登記站推動市民登記器官捐贈呢？佢就笑言工會嘅定位梗係搞職業招聘會，不過可以考慮同醫務衞生界議員林哲玄合作，喺招聘會隔籬設立登記器官捐贈嘅攤位，話「搵到工豐衣足食，就器官捐贈嘞」。

議員郭玲麗同陸瀚民都有去撐場，不過兩人都話一早就登記咗，而陸仲攞咗張霉霉爛爛嘅器官捐贈卡出嚟，以示年代久遠咁話。