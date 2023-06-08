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搗製毒工場檢值290萬可卡因

檢獲一批懷疑毒品等證物。 檢獲一批懷疑毒品等證物。
檢獲一批懷疑毒品等證物。
【本報訊】執法人員早前根據線報及經調查後，於本周二（6日）採取行動，突擊搜查何文田窩打老道97號一單位，在房間內檢獲約2,700克、市值約290萬元的懷疑可卡因，並檢獲一批懷疑製毒及包裝工具。人員經初步調查後，以涉嫌「製毒」拘捕單位內一名姓陳（26歲）男子，並把他帶走扣留調查。
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