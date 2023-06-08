疑遭毒殺 何文田驚現26雀屍

【本報訊】何文田懷疑出現毒雀狂徒！昨日清晨6時許，有晨運人士途經何文田常和街馬頭圍配水庫遊樂場，發現附近有多隻雀鳥離奇死亡，草地散落一批雀粟，懷疑有人惡意投毒，遂報案求助。執法人員到場了解，發現共有26隻雀鳥屍體，其後愛護動物協會人員到場，檢走雀屍及有關雀粟化驗，事件原因有待進一步調查。

有行山人士指出，數日前附近一帶已出現雀鳥屍體，當時有好心人用樹枝樹葉遮蓋雀屍，以免嚇到途人。至本周一（5日）及昨日，上址雀鳥屍體漸多，部分更疑被野貓等動物抓爛分屍，慘狀中人欲嘔，不排除有人不喜雀鳥，或因與雀鳥攝影愛好者爭執，因而狠下殺手毒害野雀。

遊樂場草地有可疑雀粟 愛協表示，督察抵達何文田上配水庫遊樂場內一個足球場對開及附近草地，發現26具雀屍，分別為11隻斑鳩、14隻麻雀和一隻黑臉躁鶥，全部均為野生雀鳥。同時在現場附近發現雀粟。愛協督察協助處理雀屍並檢走，稍後會轉交漁農自然護理署化驗所作解剖及毒理化驗。

另外，昨日清晨7時許，大嶼山梅窩東灣頭路橫塘一名姓蔡（53歲）男村民報案，指其飼養的狗隻死亡，懷疑遭人毒害。人員接報到場，經初步檢查後，確定該狗隻身上沒有明顯傷勢，建議蔡男自行把愛犬帶到相關機構作毒理化驗。