履行社服令 遲到收警告信 前男警改判監10天准緩刑

被告蘇靖峰

【本報訊】時任男警因向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元，去年6月承認向收受賭注者投注罪，被判120小時社會服務令。不過，被告在履行社服令期間曾經遲到及收到警告信等，被指違反社服令，案件昨於沙田裁判法院提堂。裁判官聽罷陳詞後，相信被告不會好好完成餘下的社服令時數，因應案情，亦不適宜罰款，決定取消社服令判罰，改判被告入獄10日但准緩刑12個月。

現年29歲被告蘇靖峰，事發時是警員，現職廚師。據辯方透露，被告在毅進畢業，現時的工作月入約1.5萬元；被告已婚，育有兩名分別6歲及1歲的女兒，妻子現再懷孕，沒有工作，被告是家中經濟支柱。被告昨親撰求情信，稱深感後悔。裁判官考慮所有因素後，認為不適宜以罰款處理，最終拒絕辯方要求，決定取消原本的社服令判罰，改判被告入獄15日，因被告認罪減刑至10日，但准他緩刑12個月。

賭外圍涉款逾32萬 案情指，被告於21年8月13日至10月27日仍擔任警員時，在休班期間，多次向一名收受賭注者投注足球賽事及百家樂，並先後將逾200筆共逾32萬元款項轉帳到指定戶口。廉署接獲轉介貪污投訴遂調查，徵詢律政司後，落案起訴被告。案件編號：STCC 282/2022