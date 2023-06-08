涉呃超時津貼近5萬 退休總督察8‧2再訊

被告葉春榮

【本報訊】現已退休的男警於2019年反修例風波期間使用虛假文書，涉嫌詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他被控公職行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至8月2日，被告准保候訊。

56歲被告葉春榮，報稱退休人士，退休前是警隊總督察。他獲准以一萬元保釋，期間需居住報稱地址、不得直接或間接接觸控方證人、除指定日子可到內地，其餘日子不得離港。被告被控一項在公職中行為失當。

共8項控罪 控罪指他於2019年8月7日與8月23日之間，身為警務人員，在執行公職或在與其公職有關的情況下，向警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動的逾時工作、或紀律部隊逾時工作津貼、需逾時工作以執行「踏浪者」行動有關職務，向警務處提交虛假申請。

他另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人。控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，意圖欺騙警務處，而使用對警務處有利害關係的文件，即一份申領於上述7個日子的逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼之電腦文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導警務處。案件編號：STCC 1716/2023