騎警腳軟自炒 撞向路旁貨Van

【本報訊】近年警隊質素備受批評，捉賊被嘲「手無縛雞之力」，開車時亦被指「軟手軟腳」，駕駛技術屢被質疑。3名交通警員於昨日上午，於何文田常樂街一帶執勤期間，其中一人懷疑停車時腳軟自炒，一仆一碌撞向路旁一輛客貨車，同袍睹狀後，連忙上前替他解圍。警隊車禍多不勝數，論盡表現貽笑大方，市民均擔心背後涉及日常訓練不足、駕駛態度及警車維修保養等問題。

有車Cam片段顯示，昨日上午近11時，3名交通警員駕駛電單車有序前行，在駛至何文田常樂街一帶停定，詎料其中一人懷疑腳軟，不停單腳跳保持平衡，惟最終未能支撐電單車重量，倒臥路旁並壓向一輛客貨車車身。其餘交通警眼見其動彈不得，遂驅車上前支援並把其扶起。有網民看畢片段，在網上質疑警員成班「軟腳蟹」，訓練不足。另有人擔心客貨車被該警員「刮花晒」，未知賠償責任誰屬。

爆竊案搜證 論盡警跣腳拗柴 另外，昨日凌晨約3時，黃大仙東頭邨振東樓有住客發現貴東樓二樓簷篷，有一名男子試圖推開不同單位窗戶，懷疑企圖入屋犯案，遂落樓通知保安員。保安員接報趕至大廈外，並以電筒照射簷篷，發現該名男子，有人疑因東窗事發，隨即由約3米高的簷篷跳落地面，期間不慎扭傷腳，最後被保安員制服。

警員接報到場，其後檢獲懷疑涉案士巴拿，初步調查後，以涉嫌「企圖爆竊」拘捕一名姓周（48歲）男子。據悉，疑犯為內地人，身上沒有身份證明文件，他隨即被押送到醫院治理。另外，一名警員在簷篷搜證時懷疑跣腳「拗柴」，同須送院。