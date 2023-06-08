涉焗殺3女 印裔母留醫青山缺席聆訊

【本報訊】深水埗桂林街於本周一發生的三重謀殺命案，被捕的29歲印度裔婦人事後被控3項謀殺罪，案件昨日於九龍城裁判法院提訊。由於女被告仍在青山醫院留醫，故缺席聆訊。裁判官把案押後至6月12日再訊，期間被告交由警方看管。

事發日早上，有人報案指案中3名女童受傷，執法部門遂派員調查。人員到場時，發現涉案被告在一劏房內，現場一睡房木門被鎖上，人員破門入房，赫見該3名女童昏迷倒臥床上。救援人員隨即替3名女童急救，並將她們即時送往明愛醫院搶救，惟3人證實死亡。經調查後，執法人員以謀殺罪拘捕被告，直至前日，該被告報稱身體不適，由救護車送往明愛醫院，其後轉往青山醫院。案件編號：KCCC 1494/2023