包庇姦女兒案 父及兩親戚加監

【本報訊】一名父親涉及強姦女兒而被捕，於收押所羈留時向一眾家人傳達訊息，指示他們阻止女事主出庭或要她改口供撤回指控，最終成功令該父親的強姦罪獲撤銷。不過事後，女事主父親、祖母及叔叔因而涉及妨礙司法公正等罪，3人前年被陪審團裁定罪成，分別判囚4年9個月至6年半不等。其中父親上周五剛服刑完畢，餘下兩人去年亦已出獄，但3人仍就定罪及刑罰提上訴；同一時間，律政司認為3人刑罰過輕而提出刑期覆核。高院上訴庭昨一併處理，結果駁回3人上訴，並改判父親入獄9年半，其餘兩人入獄6年，稍後會以書面詳細交代理由。

父囚9年半 祖母叔叔監6年 3名上訴人分別是女事主Ｘ（現年19歲）的父親（46歲）、祖母（70歲）和叔叔（40歲）。案發於2018年10月8日至2019年1月23日，3人同被裁定一項串謀妨礙司法公正罪成，父親另被裁定一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪成。

控方昨在庭上透露，Ｘ現與母親同住，社署已沒跟進個案。控方形容本案前所未見，嚴重性超越已有案例，現時刑期不足以反映罪責，亦未能起阻嚇作用。控方續指，本案涉及的一宗強姦案指控嚴重，涉及違反誠信及重複犯案，若經審訊後被定罪，刑期或會長達14年以上。控方認為，各上訴人的判刑「入場費」應以7年為起點，而該名父親更是案中直接得益者及始作俑者，刑期應該上調至9年。

上訴人代表律師指，原審法官引導陪審團時犯錯，定罪應撤銷。若需維持定罪，則要考慮到本案不涉武力，故量刑也非過輕。上訴庭最終駁回各人上訴，並認為原審原則性犯錯，所判的刑期明顯不足，因屬刑期覆核及他們已服刑完畢，故酌情減刑。案件編號：CAAR 13/2021、CACC 193/2021