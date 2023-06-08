前區議員王進洋 涉電騙呃9老婦近百萬

王進洋

【本報訊】一名90歲老婦於上周二接獲自稱是其兒子的騙徒來電，對方訛稱干犯罪行被捕，會有朋友上門收取30萬元保釋金。婆婆愛子心切，不虞有詐交出金錢，惟她與家人聯絡後，得悉自己受騙遂報案求助。

扮兒子求救索保釋金 至本周一，執法人員在處理一宗欠交罰款案件時，發現一名男子與上述騙案有關，經初步調查後，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕該名姓王（28歲）男子。人員經跟進調查，相信王男與另外8宗、發生於5月29日至6月5日期間的同類「猜猜我是誰」電話詐騙案有關，8名女受害人（71至93歲）共損失67萬元。消息稱，被捕男子為離島區議會前議員王進洋，他已被控以相關罪名，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

據了解，詐騙集團在社交媒體，以日薪1,000至1,500元，招攬下線成員向受害人收取騙款，繼而在公眾地方及商場洗手間等地方，把騙款交予上線，以避開執法部門追查。王男主要負責上門收錢，惟他亦曾指示下線成員向受害人收錢，執法部門將繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

王進洋是非纏身，他於2021年10月因宣誓無效喪失區議員議席，同年7月2日他在社交網站發文，指被執法人員帶走調查，據悉他疑與同住女「室友」有金錢糾紛，對方遂報案求助。

此外，王進洋亦被揭發為通緝人士，懷疑與他沒有為其僱員供強積金被法庭通緝。另外，王曾於社交網上自爆曾吸食大麻，其力撐大麻不是毒品的言論引起社會嘩然與抨擊，惹來不少人士投訴。其後，離島區議會主席去信提醒他作為區議員要謹言慎行。