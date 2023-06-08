冒低息貸呃保證金 涉款300萬拘21人

【本報訊】東九龍區執法人員，早前據線報及經調查後，鎖定一個詐騙集團，至本周二（6日）及本周三，展開代號「金盾」的打擊低息貸款騙案行動，以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕18男3女（18至61歲），部分人有黑社會背景。經調查，發現該集團涉與2022年9月至今年6月發生的至少24宗低息貸款騙案有關，受害人年齡介乎33至66歲，涉案金額逾300萬元。

收錢後即失蹤 初步調查顯示，騙徒會假冒銀行及本地財務公司職員致電受害人，聲稱可以向他們提供低息貸款優惠。當受害人表示有興趣借貸，騙徒便會要求受害人存入金錢至指定戶口，用作保證金或資產證明，以增加貸款獲批的機會，有關保證金金額由3,000至30萬元不等。當騙徒收到保證金後便告失蹤，受害人亦不曾收到相關貸款。

行動中共檢獲數十部手機、百多份貸款表格、公司支票簿、印章、多個名牌袋及3輛私家車，懷疑與案有關。人員亦檢獲載有受害人資料的名單，料涉6,000名潛在受害人。