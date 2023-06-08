隔涉房細設施曳 社區會堂靜過鬼

議員促全面檢討 研開放時間擴用途 不少地區團體均會租用或借用各區的社區會堂或社區中心的設施舉辦各類活動，根據政府的數據顯示，在本年首5個月，南區赤柱社區會堂的多用途禮堂使用率包尾，僅得11.7%，而紅磡社區會堂的會議室使用率更低至2.4%，在活動室或課室等設施方面，以長青社區中心最低，使用率為4.9%。議員陳恒鑌指部分活動室位置偏遠、面積較細及開放時間「不友善」等，促當局作全面檢討，深入研究開放時間、設備及用途等，讓社區設施得以善用。

民政及青年事務局局長麥美娟昨書面回應金融界議員陳振英的質詢，指2023年首5個月，全港20區共設立110個社區會堂或社區中心（會堂）的多用途禮堂、會議室及包括活動室或課室的其他設施，平均使用率分別為76.3%、42.6%及44.5%。撇除多個被曾被用作防疫用途及經過維修後再開放的會堂，大部分會堂使用率相當高，除赤柱社區會堂的多用途禮堂使用率最低之外，沙田新田圍社區會堂的禮堂使用率只有48.2%。

多區會議室使用率不足一成 在會議室方面，紅磡社區會堂使用率最低外，旺角社區會堂會議室的使用率只有6.4%，梨木樹社區會堂方面亦只得7.7%，而藍田（東區）社區會堂同樣只有7.7%。雖則活動室及課室的使用率較會議室為高，但長青社區中心相關設施的使用率僅得4.9%，葵盛社區會堂則只有16.8%，油塘則為17.5%。

當局解釋，位於人口密度較高、附近交通較便捷的會堂，使用率會較高；而位處較偏遠的會堂，使用率則較低，又指由於會堂的多用途禮堂面積較大，適合舉辦不同類型的活動，一般較受租用者歡迎，但會堂內的會議室、活動室或課室的面積相對較小，只能用作小型會議或班組活動，一般使用率亦因而較多用途禮堂為低。

未被租用時段將先到先得分配 至於會堂設施在抽籤後餘下仍未被租用的時段，當局指會上載至部門網站，供合資格地方團體申請租用，以「先到先得」的形式分配，而各區民政事務處亦會因應地區的情況和需要，採取不同措施來善用會堂設施，例如在考試季節開放一些未被租用的會議室或活動室作自修室用途，而當局將繼續與各持份者保持緊密聯繫，以及探討其他不同方法，讓會堂設施物盡其用。

針對部分會堂設施使用率低的情況，陳恒鑌指主要原因是設施、位置不佳，甚至可能借用的手續麻煩，導致有些地區「爆棚」，但有些則無人使用。他又提到，部分活動室位置偏遠，面積較細，開放時間「不友善」等，建議當局可以主動借出，如給法團開會，同時當局應該作全面檢討，深入研究開放時間、設備以及用途等，讓社區設施得以善用。