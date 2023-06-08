嚴重殘疾護理津貼 10月起恒常化

【本報訊】關愛基金自2011年9月推出「為嚴重殘疾人士提供特別護理津貼」項目，為居於社區和沒有申領綜援的嚴重殘疾人士提供津貼，以協助他們購買護理用品及服務，或作其他與護理照顧有關的用途。勞工及福利局局長孫玉菡在回覆議員提問時指，政府將在今年10月將特別護理津貼恒常化，申請資格維持不變，而每月全額津貼則由2,000元提升至2,500元，目的是以加強支援有需要的嚴重殘疾人士。

有議員指出有不少殘疾人士反映，在購買、維修及保養醫療器材或復康用品的使費不菲，更對非綜援的低收入肢體傷殘人士、需臥床的嚴重智障人士及聽障人士等均造成沉重的經濟負擔。

孫玉菡補充指，為支援需要經常護理照顧的嚴重肢體傷殘人士，社署自2014年11月起推出「嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務」，為符合資格並依賴輔助呼吸醫療儀器的人士提供實報實銷的現金津貼。他續指，除了資助，社署亦為有需要人士提供物理治療師和職業治療師的評估，以確保復康用品切合服務使用者的需要。