宋皇臺站緊急出口現沉降 啟德居屋地盤煞停打樁

【本報訊】啟德發展區再有公營發展項目出現延誤事故，原因是現正打樁工程的2B3公營房屋地盤，其中一個位於港鐵屯馬綫宋皇臺站緊急出口的沉降監測點，被發現達到20毫米的預設停工指標，令該監測站30米範圍內的打樁工程需「急煞停」。根據資料，該地盤為居屋項目，原預料2026至27年度落成，房署表示可按原定計劃落成。

啟德發展區內工程項目並非首次出現沉降情況，前年新急症醫院工程於颱風期間亦出現沉降超標達到25毫米，當時亦令地基工程停止。而是次有關監測點是按照鐵路保護的既定程序，要求房屋委員會設置，以便港鐵監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受工程影響。

政府發言人表示，房屋局獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵已派員視察緊急出口，確認結構安全；機電工程署亦已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。運輸及物流局局長林世雄指會繼續審視數據，保障鐵路運作安全。

港鐵：鐵路安全不受影響 港鐵亦稱已與政府一同檢視，確認鐵路安全和營運不受影響；並要求負責建築項目的註冊建築專業人士，提供施工方法和緩解措施以減低沉降幅度，確保鐵路設施和營運安全不受影響後，才考慮讓承辦商恢復工程。