旺角衝突襲警盜竊兩男判囚

【本報訊】2020年2月大批市民在旺角及太子一帶聚集，當時正值港鐵太子站831事件半周年，期間爆發警民衝突，有一名警員「落單」而被眾示威者圍毆，糾纏間更被奪去頭盔等物，最後被該警員擎槍制止。事隔近兩年，警方落案起訴其中兩名男子意圖襲警及盜竊等罪，兩人不認罪在西九龍法院經審訊後被裁定罪成，昨日分別被判囚5個月及4個月。

裁判官指其中一名曾是黑幫和勝和成員的被告作供時，聲稱獲醫管局聘為物理治療助理，感化官卻找不到相關紀錄，且發現該被告自2015年起，一直申領綜援並無申報有工作。裁判官認為或涉及作假證及欺詐，轉介律政司作刑事調查。

兩名被告分別是張家培（24歲，升降機技工）、方智勇（39歲，報稱物理治療助理）。張被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，意圖襲擊警員，最終被判囚5個月；方則被控在同日同地偷竊一個警察頭盔，最終被判囚4個月。辯方提出方智勇將申請上訴，裁判官批准方以兩萬元保釋等候上訴。據庭上披露，方曾是黑幫和勝和成員，過往有6次案底，且曾被判監。

裁判官判刑指，案發時正值反修例事件高峰期，當時有警員遇襲倒地，其用作保護頭部的頭盔亦被奪去。官指被告的行為對公眾安全構成極大威脅，兩名被告的罪責均不輕，亦無任何減刑理由，最終判囚4至5個月。案件編號：WKCC 662/2022