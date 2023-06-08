市民難享便利 港珠澳橋客量遜預期

【本報訊】港珠澳大橋自啟用以來，但客流量卻不似預期。有議員昨在立法會提出議員議案，指現時大橋使用情況較預期遜色，形容是「暴殄天物」，也看不到港珠澳三地的聯動方案和具體政策出台，可以為大橋「注入動力」；亦有議員質疑普通市民享受不到大橋帶來的方便、設計時也「漏咗一樣嘢」，經修正的議員議案最終獲得通過。

提出有關議案的議員指使用大橋的資格，一般市民難以獲得，如申請往來港澳常規配額個人名額，需要在澳門有受薪工作或開設公司，而大橋口岸周邊建設的便利度不足；在香港口岸興建入境車輛停車場，並提升往返香港口岸的本地公共交通服務；盡快增加港車北上計劃每日申請配額，以及增設港車入澳一次性配額；推動港珠澳的士，便利照顧小孩、長者、行動不便人士等。

定點車貴 一小時生活圈淪空談 議員陸頌雄提出修正案，指港車北上政策未有公布每日車輛過關名額，令申請人「心大心細」，擔心申請後限額低而用不到，且大橋的出入境和海關處理能力出現樽頸，如5‧1黃金周期間大橋珠海口岸大排長龍達兩小時以上，建議在假期和繁忙日子可細分不同時段限額，最大程度運用現時通關能力，最終實現毋須限額。

議員何俊賢表示兩地定點的士車資高昂，商務車一程二千多港元，普通市民根本無法享受到方便，而政府一直提倡的「一小時生活圈」，他親身經歷半夜走港珠澳大橋也要塞半個小時。他續指早於2019年「發現港珠澳大橋人工島漏咗一樣嘢」，就是鮮活食品不能透過大橋輸入，後經協調後只能有限度使用，導致有商戶因為運輸成本不願意將優質食品帶來香港。

運輸及物流局局長林世雄指政府以「用好管好大橋」為原則，推行和落實新的通行措施，如增加可以使用大橋的車輛常規配額，為便利旅客以自駕方式來港，大橋香港口岸的人工島將發展兩個自動化停車場，分階段提供兩千個泊位。

何俊賢