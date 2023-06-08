高層公僕加薪幅度 華員會嫌少

【本報訊】行政會議日前通過公務員薪酬調整方案，中、低層劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%。公務員事務局局長楊何蓓茵昨就調幅會見多個公務員工會。華員會會長利葵燕再次強調公務員士氣相當重要，但考慮到政府強調財赤等因素，會考慮改為要求高中低層公務員劃一加薪4.65%；特區政府公務人員聯會主席李方沖指建議屬預期之內，但未能達致公務員團體要求加薪5%，高級公務員協會表示失望。

利葵燕指在疫情期間，全體公務員抗疫，而在疫情結束後，政府面對人手不足、政策有時間性和複雜性落實，維持士氣和團結非常重要。她指華員會早前提出劃一加薪5.1%，但考慮到政府有財赤、社會經濟未完全復甦，華員會現時會考慮「唔計較」追補通脹，而是要求高中低層公務員劃一加薪4.65%，在進行會內諮詢後，會在近日向行政會議反映。

指流失高處未算高 但她強調早前希望加薪5.1%是非常「克制」的要求，指公務員都是「打工仔」，而追補通脹是薪酬調整機制內其中一個重要因素。針對人手短缺問題，她指公務員流失「高處未算高」，因此不可以單純靠「捱義氣」就做到，指希望公務員可以「分享」和「分擔」經濟環境。

李方沖表示，今年的市道較好，政府作為大僱主需要與私人市場比對薪酬福利，中、低層加薪幅度具有競爭性，但高層的加幅就要考慮，因雖然公務員不會出現大量流失，但近年工作量多而且壓力大，思變機會仍然存在。

勞工界議員周小松也對政府沒有考慮去年曾扣減加幅，今年加薪沒有提出略為追補，感到遺憾及可惜。他指來年公共財政好轉後，當局適當追加或調整，建議向新制公務員提供退休後醫療福利，改善未能兌現的牙醫福利承諾，否則將出現公務員福利低於私人市場，工資又追不上的情況。