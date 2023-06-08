發展高球場 死撐尊重環評程序 拒承諾建屋量心虛

原定1.2萬伙 「客觀條件未必做到」 粉嶺高球場收地建屋出現變數，政府建議將粉嶺高爾夫球場原定計劃興建公營房屋的9.54公頃用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶，被質疑是「褪軚」。發展局局長甯漢豪昨出席立法會大會時稱，當局未曾放棄在粉嶺高球場的建屋計劃，只是尊重法定環評程序，要再做檢視，但未有承諾建屋量不變。

甯漢豪指出，環評審批要求當局檢視有關土地發展布局和密度，政府不能漠視有關要求，就盲目要城市規劃委員會批准有關土地用作高密度房屋用途地帶。她強調是實事求是，亦不會揣測城規會最終建議。

被問到會否承諾原定的1.2萬個公營房屋建屋量不變，她則指環評要求當局檢視發展密度及布局，「客觀條件話畀我哋聽係未必做到」，若空口承諾可以做到，等同於現時是不需要理會環評程序。甯漢豪又指社會期望政府在其他項目體現環評要求，期望社會用「同一把尺」看待事件，不要因為高球場特別受爭議，而就認為政府要漠視程序。

甯漢豪又稱，檢視布局需時12個月，如果期間有大型賽事，有需要用現時準備收回的32公頃土地舉辦嘉年華和泊車等，可以向政府提出，當局可以短暫借出。

指丙崗村建屋非替代計劃 對於鄉議局日前提出在粉嶺高球場附近的丙崗村荒廢農地建屋，同樣提供約1.2萬個公營房屋單位。甯漢豪回應說，政府會多管齊下增加土地供應，聆聽意見和研究，但不會視之為替代計劃，政府不會放棄粉嶺高球場建屋計劃。她又指丙崗村一帶多屬私人土地、業權分散，沒有車路，亦未經足夠評估，現時談論政府對計劃的取態，是言之尚早。