恒大研發自學語言App 免費安裝改善英語能力

【本報訊】科技日新月異，不少手機應用程式可幫助學習。香港恒生大學研究團隊開發學習語言的免費手機應用程式（App）「SpokenBot」及「ReadOutLoud」，助用家提升英語及普通話應用的準確度。「SpokenBot」集合練習詞彙、評估詞彙讀音、評估句子讀音三大功能；而「ReadOutLoud」則協助訓練用家的讀音。

分三組難度 可自行選擇 帶領開發團隊的恒大管理科學與資訊管理課程主任胡鎮浩博士說，項目旨在協助用家改善英語能力，並針對詞彙、句子結構、發音及「港式英語」等問題。「SpokenBot」提供包括新興科技、數碼化、職場等近百個貼近時事及社會的場景、逾8,000組英文詞彙，並分為高、中、低三組難度，用家可根據能力選擇合適的程度、音速、甚至AI合成語音的口音等；同時每日更新新聞標題，供用家朗讀及學習英語，為IELTS國際英語測試，甚至工作等作好準備。

「ReadOutLoud」則每日自動從電台及政府新聞網下載新聞內容，並透過仿真AI語音生成技術，以普通話或英語讀出相關內容，用家聽畢可透過錄音功能讀出內容，AI引擎會分析其發音，並向用家評分及指出可改善讀音的詞彙。