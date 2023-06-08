兒童安全問題掀關注 港府稱近期案件不涉拐帶

【本報訊】近期傳出將軍澳、大埔及上水等發生懷疑企圖拐帶兒童事件，有議員關注兒童安全問題。保安局回覆其書面質詢指，有關案件經執法部門深入調查後，證實案件並不涉及拐帶兒童。而在2018年至2022年的5年間，接獲一宗於2021年發生的「綁架及拐帶兒童」案，案件已被偵破。

早年主僕被藏參貨櫃 保安局表示，該宗於2021年發生的「綁架及拐帶兒童」案，案件已被偵破，案中的兒童亦被尋回，僅受輕微損傷。涉案的兩名被捕人，其中一人因涉嫌違反《侵害人身罪條例》第42條而被控兩項「意圖販賣而將人強行帶走或禁錮」罪，還押候審，另一人經調查後已釋放。

而同期審結的法院案件中，沒有人因《侵害人身罪條例》第43條「拐帶14歲以下兒童」罪或《保護兒童及少年條例》第26條「拐帶兒童或少年」罪而被檢控。

翻查資料，上述綁架案發生於2021年12月，連鎖日本餐廳東主的19個月大女兒與菲傭在港島薄扶林遭擄上七人車，並藏參元朗一個貨櫃內，近3小時後，主僕以爛椅墊腳爬上貨櫃頂求救，驚動村民報警。東網當日更是獨家直擊「救參」經過。