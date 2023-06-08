小一派位揭盅 家長閉翳 削叩門位恐增競爭

俗稱「大抽獎」的新學年小一「統一派位」結果昨日揭盅，失落心儀學校的家長可到學校「叩門」申請候補位。昨早有不少家長到名校油蔴地天主教小學叩門，有家長表示，削減叩門位會加大競爭，憂慮影響錄取成功率。有小學校長則認為，今年小一派位滿意度高，變相家長叩門意欲減少，故叩門成功率理應大增，呼籲家長不必過分擔心。

李先生為升讀小一的兒子叩門，他住黃大仙，兒子參與跨區派位，成功獲派大埔第一志願學校，但在深圳就讀小五的長子插班不成。為了兩名兒子可同校就讀，他特意前來叩門。

黃先生的兒子參與自行派位機制，早前已獲悉派至荃灣首志願學校，但為求尋找更好的學校，而「試一試、博一博」，前來有傳統名校之稱的「油天」叩門。他憂慮今年削減叩門位，加大競爭，錄取成功率會降低。

有小學被減三分之一叩門位 油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，以往學校有15個叩門位，新安排下減至10個。在移民潮影響、適齡學童減少，以及今年小一派位滿意率較高之下，她相信今年叩門申請也會較去年減少，預料由200人減至50至60人。即使下學年每班減少1個叩門位，成功率亦大增，她呼籲家長不用擔心。

小一統一派位結果，今年共有1.6萬多人獲派首三志願學校，計及自行分配學位，整體滿意率達91.2%，比去年的88.8%高。因應學齡人口持續下跌，教育局上周二向資助小學校長發信，由2023/24學年起減少資助學校小一叩門位，每班減一個，25人「小班」叩門位由二變一，30人「大班」由三變二，有關安排將試行3年。