修例增人均面積 小型院舍難達標

【本報訊】立法會昨三讀通過《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，草案旨在提高相關院舍的人均面積和人手的法定最低標準，多名議員表示支持，但擔憂小型院舍將面臨營運困難及未能滿足條例規定要求而倒閉。

提升設施開支增 營運更難 多名議員在會上關注條例或讓不少中小型院舍受到影響，議員謝偉銓指一些小型院舍為符合草案條例，提升設施的額外開支，因此會面臨營運困難，促請政府鼓勵院舍積極參加買位計劃及長者院舍照顧服務券計劃，讓院舍獲得較穩定收入，順利過渡。

針對提高人均面積等，議員李世榮關注有中小型院舍可能因無錢裝修而無法達到要求和倒閉，建議政府向院舍提供補貼。

社福界議員狄志遠則認為修例只達到最低接受標準，但未能保障院舍長者獲得有尊嚴的生活，認為應再提升人均面積，並制訂床位及共用空間的最低面積。另一議員陸頌雄指現時院舍面對最大的問題為人手以及土地，同樣認為工資難以吸引人手，主要是當局太過依賴輸入外勞，應該提高工資以及調整工時，業界也希望提供有薪的培訓。

勞福局局長孫玉菡回應指有不同持份者關注落實時間，因此當局提出修訂最低人手規定的生效日期，推延兩年，又指相信不同措施能夠填補人手不足問題。